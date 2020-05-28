По коліна у воді: які наслідки ранкової зливи у різних районах Одеси? (фото)

Сьогодні, 28 травні, з 6:00 до 9:00 в Одесі випало 18 міліметрів опадів у форматі залпової зливи. Підтоплення вулиць є чи не у кожному районі міста.

Наші кореспонденти з різних куточків Одеси показали, якими вулицями можна пройти, а якими і проїхати важко.

Частина вулиці Балківської наразі перекрита. Подекуди, дощова вода там сягає вище бордюрів, а транспортом важко проїхати.

Підтоплення на вулиці Балківській. Підтоплення на вулиці Балківській. Підтоплення на вулиці Балківській.

Підтоплені дроги у мікрорайоні Вузівський.

Наша кореспондентка показала, як комунальники у гумових чоботах перекривали частину вулиці Середньофнтанської. На місці встановлена спецтехніка та обмежувальні знаки. Дощова вода охопила дорогу, тротуари, попідтоплювала будинки та рослини.

Частина вулиці Середньофонтанської перекрита коомунальниками. Без гумових чоботів там не пройти. Частина вулиці Середньофонтанської перекрита коомунальниками. Без гумових чоботів там не пройти. Частина вулиці Середньофонтанської перекрита коомунальниками. Без гумових чоботів там не пройти. Частина вулиці Середньофонтанської перекрита коомунальниками. Без гумових чоботів там не пройти. Частина вулиці Середньофонтанської перекрита коомунальниками. Без гумових чоботів там не пройти. Частина вулиці Середньофонтанської перекрита коомунальниками. Без гумових чоботів там не пройти. Частина вулиці Середньофонтанської перекрита коомунальниками. Без гумових чоботів там не пройти. Частина вулиці Середньофонтанської перекрита коомунальниками. Без гумових чоботів там не пройти.

Частину вулиць Сегедської та Маршала Говорова також охопила вода. Найбільше постраждали подвір’я будинків та невеликі провулки. Пройти там подекуди можна лише бордюрами. Основні дороги підтоплень не зазнали, транспорт там курсує у звичайному режимі.

В районі вулиць Сегедської та Маршала Говорова вагомих ускладнень у пересуванні немає. В районі вулиць Сегедської та Маршала Говорова вагомих ускладнень у пересуванні немає. В районі вулиць Сегедської та Маршала Говорова вагомих ускладнень у пересуванні немає. В районі вулиць Сегедської та Маршала Говорова вагомих ускладнень у пересуванні немає. В районі вулиць Сегедської та Маршала Говорова вагомих ускладнень у пересуванні немає. В районі вулиць Сегедської та Маршала Говорова вагомих ускладнень у пересуванні немає. В районі вулиць Сегедської та Маршала Говорова вагомих ускладнень у пересуванні немає. В районі вулиць Сегедської та Маршала Говорова вагомих ускладнень у пересуванні немає.

Перехрестя вулиць Добровольського та Паустовського повне води. Автівки, зокрема, фури, які на швидкості мчаться за місто, розбризкують калюжі на необачних перехожих. Пішохідний перехід по вулиці Добровольського доводиться обходити поза автомобілями. Громадський транспорт тут також не зупиняється, а людей на зупинках не поменшало. Міжбудинкові проїзди місцями також затопило, пройти важко, але можна.

У селищі Котовського ситуація білльш-менш стабільна. Дороги не перекривали, транспорт курсує, а люди безтурботно пересуваються. У селищі Котовського ситуація білльш-менш стабільна. Дороги не перекривали, транспорт курсує, а люди безтурботно пересуваються. У селищі Котовського ситуація білльш-менш стабільна. Дороги не перекривали, транспорт курсує, а люди безтурботно пересуваються. У селищі Котовського ситуація білльш-менш стабільна. Дороги не перекривали, транспорт курсує, а люди безтурботно пересуваються. У селищі Котовського ситуація білльш-менш стабільна. Дороги не перекривали, транспорт курсує, а люди безтурботно пересуваються. У селищі Котовського ситуація білльш-менш стабільна. Дороги не перекривали, транспорт курсує, а люди безтурботно пересуваються. У селищі Котовського ситуація білльш-менш стабільна. Дороги не перекривали, транспорт курсує, а люди безтурботно пересуваються. У селищі Котовського ситуація білльш-менш стабільна. Дороги не перекривали, транспорт курсує, а люди безтурботно пересуваються. У селищі Котовського ситуація білльш-менш стабільна. Дороги не перекривали, транспорт курсує, а люди безтурботно пересуваються. У селищі Котовського ситуація білльш-менш стабільна. Дороги не перекривали, транспорт курсує, а люди безтурботно пересуваються. У селищі Котовського ситуація білльш-менш стабільна. Дороги не перекривали, транспорт курсує, а люди безтурботно пересуваються. У селищі Котовського ситуація білльш-менш стабільна. Дороги не перекривали, транспорт курсує, а люди безтурботно пересуваються. У селищі Котовського ситуація білльш-менш стабільна. Дороги не перекривали, транспорт курсує, а люди безтурботно пересуваються.

Також у районі селища Котовського підтопило дитячий майданчик.

Фото: Одесская жизнь

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