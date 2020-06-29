Что произошло в Одессе 28 июня: День Конституции и новшества на «Привозе»

Пожалуй, без преувеличения можно сказать, что одесский «Привоз» знают во всем мире. Конкуренцию по известности ему может составить разве что торговая зона Елисейских полей в Париже.

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