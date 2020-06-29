Что произошло в Одессе 28 июня: День Конституции и новшества на «Привозе»

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- Одесская область в лидерах по количеству нарушений карантина. Одесщина является ярким примером того, что легкомысленное отношение к правилам приводит к стремительному распространению коронавируса.
- «Нашпигованый» янтарем грузовик задержали в Черноморском морском порту. Иностранец заблаговременно подготовился к путешествию и скрыл янтарь в полиэтиленовых пакетах в обшивке спального места.
- Как в Одессе отметили 24-ю годовщину Конституции Украины?
- По случаю Дня Конституции Украины Зеленский наградил восьмерых одесситов. Кто они?
- Если раньше Одесская имела один из лучших показателей по распространению коронавирусной инфекции, то сегодня количество заболевших в сутки значительно выше.
На одесском «Привозе», который привычно бурлит торговлей в эти жаркие дни, произошли очередные изменения. А именно: на ул. Привозной, которая тянется параллельно Пантелеймоновской, на торговом участке рядом молочным корпусом, снесли старые торговые контейнеры.