Новости Одессы и Одесской области

З нагоди Дня Конституції України Зеленський нагородив вісьмох одеситів: хто вони?

З нагоди Дня Конституції України Зеленський нагородив вісьмох одеситів: хто вони?

Вісім одеситів отримали державні нагороди України з нагоди Дня Конституції України.

Про це повідомляється на сайті президента.

Орденом “За заслуги” І ступеня нагородили Лазаренка Михайла Дмитровича – голову селянсько-фермерського господарства “Прогрес” Балтського району, Одеська область.

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагородили Безименко Наталію Миколаївну – начальницю відділу управління прокуратури Одеської області.

Почесне звання “Народний артист України” присвоїли Філімонову Олегу Миколайовичу – артистові театру і кіно, м.Одеса.

Почесне звання “Заслужений будівельник України” присвоїли Васильковському Ігорю Івановичу  – голові наглядової ради товариства “ПСГ “КАМБІО-ІНВЕСТ”, м.Одеса.

Почесне звання “Заслужений працівник промисловості України” присвоїли Кулікову Андрію Герасимовичу – директорові з виробництва підприємства “Фірма “Гармаш” Лиманського району, Одеська область.

Почесне звання “Заслужений працівник сфери послуг України” присвоїли Костюхіну Борису Юрійовичу – помічникові проректора з адміністративно-господарської роботи Національного університету “Одеська морська академія”.

Почесне звання “Заслужений працівник сільського господарства України” присвоїли Ніцевичу Олегу Миколайовичу –  директорові підприємства “Агрофірма “Єдність” Біляївського району, Одеська область.

Почесне звання “Заслужений юрист України” присвоїли Громовенку Костянтину Вікторовичу – ректорові Міжнародного гуманітарного університету, м.Одеса.

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