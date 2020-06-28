З нагоди Дня Конституції України Зеленський нагородив вісьмох одеситів: хто вони?

Куда поехать в Одесской области: Березовка была крупнейшей ярмаркой наемных рабочих В этих местах сохранилось влияние многих культур. В древности здесь жили скифы и сарматы, а не так уж и давно через окрестные поля пролегал путь чумаков, которые везли соль. Сегодня Березовка превратилась в благоустроенный город, жители которого с благодарностью хранят каждую крупицу родной истории. ПОДРОБНЕЕ

Хроники коронавируса: ВНО в масках и анонс открытия кинотеатров По состоянию на вечер 25 июня в Украине подтверждено 40 008 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 1067 летальных, а выздоровевших – 17 758. В Одесской области подтвердили 1 465 случаев заражения. ПОДРОБНЕЕ