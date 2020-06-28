З нагоди Дня Конституції України Зеленський нагородив вісьмох одеситів: хто вони?

Вісім одеситів отримали державні нагороди України з нагоди Дня Конституції України.
Про це повідомляється на сайті президента.
Орденом “За заслуги” І ступеня нагородили Лазаренка Михайла Дмитровича – голову селянсько-фермерського господарства “Прогрес” Балтського району, Одеська область.
Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагородили Безименко Наталію Миколаївну – начальницю відділу управління прокуратури Одеської області.
Почесне звання “Народний артист України” присвоїли Філімонову Олегу Миколайовичу – артистові театру і кіно, м.Одеса.
Почесне звання “Заслужений будівельник України” присвоїли Васильковському Ігорю Івановичу – голові наглядової ради товариства “ПСГ “КАМБІО-ІНВЕСТ”, м.Одеса.
Почесне звання “Заслужений працівник промисловості України” присвоїли Кулікову Андрію Герасимовичу – директорові з виробництва підприємства “Фірма “Гармаш” Лиманського району, Одеська область.
Почесне звання “Заслужений працівник сфери послуг України” присвоїли Костюхіну Борису Юрійовичу – помічникові проректора з адміністративно-господарської роботи Національного університету “Одеська морська академія”.
Почесне звання “Заслужений працівник сільського господарства України” присвоїли Ніцевичу Олегу Миколайовичу – директорові підприємства “Агрофірма “Єдність” Біляївського району, Одеська область.
Почесне звання “Заслужений юрист України” присвоїли Громовенку Костянтину Вікторовичу – ректорові Міжнародного гуманітарного університету, м.Одеса.