Запрацювали клуби, відкрили пляжі: Одещина у лідерах за кількістю порушень карантину

Одещина є яскравим прикладом того, що легковажне ставлення до правил призводить до стрімкого поширення коронавірусу.

Про це йдеться на сайті президента.

Через стрімке збільшення кількості хворих на COVID-19 Президент України Володимир Зеленський зібрав на традиційну селекторну нараду не лише урядовців та представників правоохоронних органів, а й очільників обласних державних адміністрацій і міських голів.

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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що за останній місяць ситуація в країні значно погіршилася: якщо на кінець травня фіксувалося 300-400 лабораторно підтверджених випадків зараження на добу, то нині – 900-1000, втричі зросла кількість тих, кого госпіталізують. Основна причина такого стану справ – нехтування правилами карантину. Зокрема, понаднормове перевезення людей у громадському транспорті, нехтування засобами індивідуального захисту, недотримання соціальної дистанції.

Міністр наголосив, що Одещина є яскравим прикладом того, що легковажне ставлення до правил призводить до стрімкого поширення коронавірусу.

– В Одесі запрацювали клуби, зірки давали концерти, відкрили всі пляжі. Пішла чутка, що на відкритому повітрі ніхто не захворіє. Однак це неправда. Через усе це ситуація сильно погіршилася. Якщо раніше Одеса мала один з найкращих показників щодо поширення коронавірусної інфекції, то сьогодні кількість захворілих на добу значно вища. Ми впевнені, що таке може статися в усіх регіонах, де немає комунікації з людьми, – зазначив Президент України.

– Якщо зараз не почати дотримуватися контролю, то ми матимемо ще гірший результат за два тижні, – додав міністр охорони здоров’я й наголосив, що з таким поширенням хвороби потрібно говорити про готовність лікарень не лише другої, а й третьої хвилі.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що за останні дві доби правоохоронці перевірили понад 6 200 закладів: майже 3 500 закладів торгівлі, 2 тисячі закладів харчування, 850 нічних клубів і розважальних місць. Було складено 355 адміністративних протоколів, найбільше порушень виявлено у Вінницькій, Львівській, Одеській, Тернопільській областях та в місті Києві.

Фото: Одесская жизнь