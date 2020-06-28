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Новшества на «Привозе»: снесли очередную «партию» контейнеров (фото)

Новшества на «Привозе»: снесли очередную «партию» контейнеров (фото)

На одесском «Привозе», который привычно бурлит торговлей в эти жаркие дни, произошли очередные изменения. А именно: на ул. Привозной, которая тянется параллельно Пантелеймоновской, на торговом участке рядом молочным корпусом, снесли старые торговые контейнеры.

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Ул. Привозная, протянувшаяся также и параллельно «Привозу», по сути, является еще одним «отделом» самого известного рынка города, здесь много небольших магазинчиков, других торговых точек. Раньше, в 90-е, «носом» к молочному корпусу, здесь стояли машины, с которых шла торговля. Позже тут появились контейнеры.

Теперь, примерно 100 метров этого участка, оградил очередной забор.  Заглянув за него, увидели: контейнеры исчезли, землю уже выровняли. Судя по всему, скоро здесь появятся торговые точки нового образца, вероятно, сродни тем, которыми теперь, как мы рассказывали, красуется «Привоз».

Ну а металлическое ограждение уже увешено всевозможными объявлениями. Торговля здесь тоже кипит, несмотря на временные неудобства — практически вдоль всего ограждения.

Привоз
Привоз
Привоз
Привоз
Привоз
Привоз
Привоз
Привоз
Привоз
Привоз
Привоз
Привоз

Фото: Мария Котова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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