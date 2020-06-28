На Одещині затримали вантажівку з бурштином (фото, відео)

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Про це повідомляє пресслужба Одеського прикордонного загону.

Держприкордонслужба продовжує ефективно протидіяти незаконному переміщенню через державний кордон України контрабандного бурштину.

Учора ввечері в Чорноморському порту прикордонники спільно з митниками здійснювали оформлення теплоходу «Sea Partner» на виїзд до Туреччини. Близько 20:00 на прикордонно-митний контроль прибув вантажний транспортний засіб марки «Mercedes» турецької реєстрації під керуванням громадянина Туреччини. В результаті огляду даного автомобіля спільна прикордонно-митна група виявила приховане в кабіні водія «сонячне каміння».

Іноземець завчасно підготувався до подорожі та приховав бурштин у поліетиленових пакетах в обшивці спального місця.

Усього прикордонники Одеського загону дістали зі сховку майже 23 кг каміння, з них приблизно 16 кг оброблених камінців. Попередня вартість товару складає близько 310 тисяч гривень. Транспортний засіб без причепу оцінений приблизно у 350 тисяч гривень та наразі вилучений до остаточного рішення суду.

Gepostet von Одеський Прикордонний Загін am Samstag, 27. Juni 2020

Фото: пресслужба