На Одещині затримали вантажівку з бурштином (фото, відео)

«Нашпиговану» бурштином вантажівку затримали у Чорноморському морському порту.
Про це повідомляє пресслужба Одеського прикордонного загону.
Держприкордонслужба продовжує ефективно протидіяти незаконному переміщенню через державний кордон України контрабандного бурштину.
Учора ввечері в Чорноморському порту прикордонники спільно з митниками здійснювали оформлення теплоходу «Sea Partner» на виїзд до Туреччини. Близько 20:00 на прикордонно-митний контроль прибув вантажний транспортний засіб марки «Mercedes» турецької реєстрації під керуванням громадянина Туреччини. В результаті огляду даного автомобіля спільна прикордонно-митна група виявила приховане в кабіні водія «сонячне каміння».
Іноземець завчасно підготувався до подорожі та приховав бурштин у поліетиленових пакетах в обшивці спального місця.
Усього прикордонники Одеського загону дістали зі сховку майже 23 кг каміння, з них приблизно 16 кг оброблених камінців. Попередня вартість товару складає близько 310 тисяч гривень. Транспортний засіб без причепу оцінений приблизно у 350 тисяч гривень та наразі вилучений до остаточного рішення суду.
Gepostet von Одеський Прикордонний Загін am Samstag, 27. Juni 2020
Фото: пресслужба