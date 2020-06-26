Что произошло в Одессе 26 июня: угроза наводнения и ограничения на пляже “Дельфин”

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В череде последних одесских обрушений Польский спуск уже второй раз становится адресом бедствия. 7 мая произошло обрушение части здания на Польском спуске, 9. Вчера на Польском спуске, 5 в доме начала расходиться трещина.
- Продолжается утечка нефтепродуктов с танкера Delfi. В Одессе ограничили доступ к пляжу “Дельфин”.
- Служба безопасности Украины предупредила в Одессе попытку неонацистской организации поджечь мечеть накануне Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции Украины.
- В Черноморске Одесской области мужчина швырнул большой камень в дверь местного горсовета.
- В Беляевском районе Одесской области сотрудники ГСЧС в срочном порядке развернули палаточный городок спасателей. Из него в случае выхода Днестра из берегов и наводнения будут координироваться все спасательные работы.