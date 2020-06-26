Что произошло в Одессе 26 июня: угроза наводнения и ограничения на пляже “Дельфин”

Угроза наводнения: в Одесской области развернули спасательный лагерь (фото) В Беляевском районе Одесской области сотрудники ГСЧС в срочном порядке развернули палаточный городок спасателей. Из него в случае выхода Днестра из берегов и наводнения будут координироваться все спасательные работы. ПОДРОБНЕЕ