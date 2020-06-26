Одесский Польский спуск: тут — обрушение, тут — вот-вот рухнет (фото)

В череде последних одесских обрушений Польский спуск уже второй раз становится адресом бедствия.

7 мая произошло обрушение части здания на Польском спуске, 9. Вчера на Польском спуске, 5 в доме начала расходиться трещина. Жителей трех квартир (как мне сегодня рассказали жильцы, речь идет о 4 квартирах) отселили…

Дом на Польском спуске, 5 находится прямо напротив одесской «лестницы мертвых». «То» еще место и «тот» еще дом в смысле его состояния.

Сейчас там ну очень зелено, все в ветках. Это спиливают огромные ветки растущей здесь акации: они так и нависают над домом.

Газ и свет, как рассказывают жильцы, уже есть, имеется проблема со электрощитком, который находится как раз в том «куске», который теперь ну очень опасный и может «грохнуть». «Кусок» перегорожен со стороны двора. Глядя на стены и сквозь дверной проем становится страшновато. Впрочем, ситуация рядом кажется ничем не лучше.

Смотрите фото в нашей галерее:

Польский спуск, 5 Польский спуск, 5 Польский спуск, 5 Польский спуск, 5 Польский спуск, 5 Польский спуск, 5 Польский спуск, 5 Польский спуск, 5 Польский спуск, 5 Польский спуск, 5 Польский спуск, 5 Польский спуск, 5

На улице — стоят люди с пожитками. Это из тех, кто лишился квартир, люди в мрачном настроении, говорят, что вот таким образом, «со стороны улицы пытаются хоть что-нибудь спасти из домашнего скарба». Девушка утверждает, что нашла приют у знакомых, потому что «меня пытались отселить в какой-то бомжатник».

Дом аварийный. Причем, явно. Причем, давно. Впрочем, на фоне последних происшествий (а это уже шестое за несколько последних месяцев) он стал «статистикой». И да, находящиеся рядом с «опасным местом» флигели тоже вызывают самые тревожные мысли.

Ну а что же совсем рядом? Это я о доме № 9 по Польскому спуску, где произошло обрушение 7 мая. Там сейчас кипят работы — восстанавливается обрушенная крыша…

Фото: Мария Котова

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