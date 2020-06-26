Угроза наводнения: в Одесской области развернули спасательный лагерь (фото)

В Беляевском районе Одесской области сотрудники ГСЧС в срочном порядке развернули палаточный городок спасателей. Из него в случае выхода Днестра из берегов и наводнения будут координироваться все спасательные работы.

В лагере уже разместились 137 спасателей, которых есть необходимая техника, в том числе насосы и лодки. Сформировали также резерв, на всякий случай, сообщили в ГУ ГСЧС в Одесской области.

Напомним, наводнение возможно из-за прохождения по Днестру паводковых вод после наводнения в Карпатах. В зоне риска — часть Одесской области.

Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области.

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