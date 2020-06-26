Продовжується витік нафтопродуктів з танкера Delfi: в Одесі обмежили доступ до пляжу “Дельфін”

Вчора, 25 червня, відбулося позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).
Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.
Комісія розглянула питання про додаткові заходи безпеки на території пляжу «Дельфін» біля затонулого танкера-бункерувальника DELFI.
У зв’язку з витоком нафтопродуктів з танкера, що продовжується, а також враховуючи інформацію Державної екологічної інспекції в Одеській області про перевищення нормативів гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів і забруднення води в районі траверсів 10 і 10-а пляжу Дельфін, комісія прийняла рішення про обмеження доступу відпочивальників на пляж у цьому районі узбережжя.
Нагадаємо, танкер мали забрати 25 червня.