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В Одесі неонацисти намагалися підпалити мечеть

В Одесі неонацисти намагалися підпалити мечеть

Служба безпеки України попередила в Одесі спробу неонацистської організації підпалити мечеть напередодні Дня кримськотатарського прапора та Дня Конституції України.

Про це повідомила пресслужба СБУ в Одеській області.

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби задокументували, що двоє неонацистів планували вчинити теракт з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні та повалення конституційного ладу. До координації діяльності структури слідчі СБУ обґрунтовано підозрюють представників спецслужб РФ.

У результаті проведеної спецоперації в ніч з 25 на 26 червня співробітники СБ України затримали у центрі Одеси двох учасників неонацистської організації під час спроби підпалу культової ісламської споруди із використанням двох пляшок із запалювальною сумішшю. СБУ встановила, що один із затриманих прибув до України після тривалого проживання в РФ.

У ході проведення особистого огляду та обшуків за адресами проживання затриманих правоохоронці вилучили засоби підпалення, мобільні термінали та записники із доказами планування терористичного акту.

Наразі фігурантів справи затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Фото: пресслужба

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