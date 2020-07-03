Что произошло в Одессе 2 июля: расчистка пляжей от водорослей и новая дата подъема танкера Delfi

Минздрав подтвердил, что ультрафиолетовое излучение и морская соль уничтожают коварный COVID-19. Однако на большинстве одесских пляжей медики зачастую купаться не рекомендуют. Вот только знаем мы об этом не всегда. Кто и как должен нас информировать, почему морская вода может быть опасной для здоровья?

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