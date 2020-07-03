Что произошло в Одессе 2 июля: расчистка пляжей от водорослей и новая дата подъема танкера Delfi

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- В горсовете хотят демонтировать кондиционеры с фасадов памятников архитектуры и штрафовать тех, кто незаконно устанавливает приборы на старых домах. О планах зачистить центр от уродующих фасады устройств говорили еще в 2014 году.
- Председатель Гостуризма советует избегать пляжей в Одессе. От пляжей Одессы стоит отказаться в пользу мест отдыха за городом.
- В Одесской области трое подростков застряли в болоте. Они пошли на озеро Ялпуг, но не смогли вернуться.
- В Одесской области за насилие в отношении младшей сестры мужчине грозит до двух лет лишения свободы. 33-летний правонарушитель, злоупотребляя алкогольными напитками, систематически оскорблял 20-летнюю потерпевшую, с которой проживал у родителей, нецензурной бранью и даже поднимал на нее руку.
- Городские экологические службы регулярно берут пробы морской воды и следят за состоянием воздуха. В последние дни появляются тревожные сообщения после мониторинга окружающей среды. Мы решили подробнее узнать о ситуации.
- Еще и месяца не прошло со дня очередного одесского обвала — жилого дома на Ясной, 10. Сейчас дом — за оградительной лентой и металлическим ограждением, а вот места обвала практически не видно: оно «укутано драпировкой».
- Работники коммунальных служб города Одесса чистили пляжи Суворовского района от водорослей.
- В судоподъемной компании рассказали, когда и как будут поднимать танкер Дельфи.