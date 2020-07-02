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Одесская мэрия снова планирует убрать с фасадов кондиционеры

Одесская мэрия снова планирует убрать с фасадов кондиционеры

В горсовете хотят демонтировать кондиционеры с фасадов памятников архитектуры и штрафовать тех, кто незаконно устанавливает приборы на старых домах. О планах зачистить центр от уродующих фасады устройств говорили еще в 2014 году.

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Сейчас в Одесской мэрии работают над редакцией Правил благоустройства, что позволит привлекать к ответственности нарушителей и разрешит демонтировать «незаконные» кондиционеры.

В управлении охраны объектов культурного наследия утверждают, что сейчас оштрафовать за кондиционер на здании — памятнике архитектуры можно лишь в том случае, если нарушитель попался с поличным и удалось зафиксировать процесс установки оборудования и порчи фасада. Поэтому городские власти планируют утвердить единый порядок, в котором будет указан перечень мест, где и как можно устанавливать оборудование. Какая именно структура мэрии будет согласовывать установку, еще не известно.

Правила благоустройства должны пройти общественные слушания, после чего их вынесут на рассмотрение сессии Одесского горсовета.

Фото: кондиціонер на Великій Арнаутській, 58

Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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