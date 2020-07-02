На Одещині троє підлітків застрягли у болоті

Вчора, 1 липня, о 21: 33 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що троє підлітків пішли на озеро Ялпуг та не повернулися.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

Як з’ясувалося, 2 хлопці , 2005 р.н., та 2003 р.н., разом з дівчиною 2004 р.н., пішли на озеро Ялпуг, але не змогли повернутися.

По прибуттю на місце виклику рятувальники виявили у болотно-рослинній місцевості озера підлітків, які не могли самостійно вибратись на берег.

Співробітники ДСНС за допомогою рятувальних мотузок та рятувального круга врятували їх з озера.

Фото: Одесская жизнь (на фото о. Ялпуг)