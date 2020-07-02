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Голова Держтуризму радить уникати пляжів в Одесі

Голова Держтуризму радить уникати пляжів в Одесі

Від пляжів Одеси варто відмовитися на користь місць відпочинку поза містом.

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Про це голова Державного агентства з розвитку туризму Мар’яна Олеськів повідомила під час інтерв’ю виданню РБК.

За словами Олеськів, таке рішення зменшить ризик захворюваності на коронавірусну інфекцію:

Перш за все, треба пам’ятати, що вірус нікуди не подівся. Зараз, як і раніше, під час подорожей в умовах карантину треба носити маску у приміщеннях. Треба, як і раніше, уникати скупчень людей. Я б радила замість пляжів Одеси придивитись до місць відпочинку поза містом. Треба дивитись, де є менше людей. Це може бути відпочинок на ріках, озерах, водосховищах, у горах. Тут у пригоді стане порада мандрувати маловідомими, але не менш цікавими, ніж місця масового туризму, куточками країни.

Фото: Одесская жизнь

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