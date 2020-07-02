На Одещині за насильство відносно молодшої сестри чоловікові загрожує до двох років позбавлення волі

33-річний правопорушник, зловживаючи алкогольними напоями, систематично ображав 20-річну потерпілу, з якою проживав у батьків, нецензурною лайкою та навіть піднімав на неї руку.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Нерідко від агресивної поведінки старшого брата потерпала й їхня мати, – зізналася дівчина дільничному офіцеру поліції.

Кілька разів поліцейські притягували кривдника до адміністративної відповідальності за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та застосовували до нього заборонний припис. Однак заходи такого впливу на нього не подіяли. Відтак слідчі кваліфікували дії чоловіка за ст. 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

– Досудове розслідування вже завершене і обвинувальний акт скерований до суду, який призначить домашньому дебоширу покарання, – повідомив начальник слідчого відділу Ізмаїльського ВП Микола Стойнов. – Відповідно до чинного законодавства йому загрожують громадські роботи на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.