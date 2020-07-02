Дом на Ясной, 10: место обвала «задрапировано», местные жители очень переживают

Еще и месяца не прошло со дня очередного одесского обвала — жилого дома на Ясной, 10. Сейчас дом — за оградительной лентой и металлическим ограждением, а вот места обвала практически не видно: оно «укутано драпировкой».

Жители улицы Уютной, расположенной поблизости от Ясной, говорят по этому поводу, что вот, мол, «прикрыли драпировкой, чтобы в глаза кошмар не бросался». На самом деле, это не драпировка в привычном смысле слова, а гидробарьер — чтобы ливни не сделали ситуацию с несчастным домом еще более ухудшающей и опасной. А вот смотрится теперь все это и в самом деле жутковато: на ветру все это колышется, и, кажется, вот-вот что-то произойдет.

Фото с места смотрите в нашей галерее:

photo_2020-07-02_15-48-18 photo_2020-07-02_15-48-11 Обвал на Ясной Обвал на Ясной Обвал на Ясной Обвал на Ясной Обвал на Ясной

Впрочем, впечатления впечатлениями, а вот из разговора с жителями, чьи старые дома расположены в этом же «лакомом» районе я поняла, что они и в самом деле живут «с большими переживаниями».

Так, Наталия, живущая на Уютной, говорит, что «в версию, что причиной обрушения послужила незаконная реконструкция квартиры на 4-м этаже ни она лично, ни ее соседи не верят»:

До сравнительно недавних времен мы тут (имеются в виду улицы Ясная, Отрадная, Уютная, Морская и т.д. — прим. автора) жили тихо, а потом то в одном месте, то в другом, но все — рядом, начались стройки высоток. А наши дома старые, вот и не выдерживают. Говорят, что скоро очередное строительство очередной высотки «на подходе». Вот и живем теперь по принципу после этой беды — какой дом будет следующий. Моя подруга тоже живет в этом районе. Так она вообще собирается квартиру продавать и покупать жилье в другом районе

Фото: Мария Котова