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Дом на Ясной, 10: место обвала «задрапировано», местные жители очень переживают

Дом на Ясной, 10: место обвала «задрапировано», местные жители очень переживают

Еще и месяца не прошло со дня очередного одесского обвала — жилого дома на Ясной, 10. Сейчас дом — за оградительной лентой и металлическим ограждением, а вот места обвала практически не видно: оно «укутано драпировкой».

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Жители улицы Уютной, расположенной поблизости от Ясной, говорят по этому поводу, что вот, мол, «прикрыли драпировкой, чтобы в глаза кошмар не бросался». На самом деле, это не драпировка в привычном смысле слова, а гидробарьер — чтобы ливни не сделали ситуацию с несчастным домом еще более ухудшающей и опасной. А вот смотрится теперь все это и в самом деле жутковато: на ветру все это колышется, и, кажется, вот-вот что-то произойдет.

Фото с места смотрите в нашей галерее:

photo_2020-07-02_15-48-18
photo_2020-07-02_15-48-11
Обвал на Ясной
Обвал на Ясной
Обвал на Ясной
Обвал на Ясной
Обвал на Ясной
Обвал на Ясной
Обвал на Ясной
Обвал на Ясной
Обвал на Ясной
Обвал на Ясной

Впрочем, впечатления впечатлениями, а вот из разговора с жителями, чьи старые дома расположены в этом же «лакомом» районе я поняла, что они и в самом деле живут «с большими переживаниями».

Так, Наталия, живущая на Уютной, говорит, что «в версию, что причиной обрушения послужила незаконная реконструкция квартиры на 4-м этаже ни она лично, ни ее соседи не верят»:

До сравнительно недавних времен мы тут (имеются в виду улицы Ясная, Отрадная, Уютная, Морская и т.д. — прим. автора) жили тихо, а потом то в одном месте, то в другом, но все — рядом, начались стройки высоток. А наши дома старые, вот и не выдерживают. Говорят, что скоро очередное строительство очередной высотки «на подходе». Вот и живем теперь по принципу после этой беды — какой дом будет следующий. Моя подруга тоже живет в этом районе. Так она вообще собирается квартиру продавать и покупать жилье в другом районе

Фото: Мария Котова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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