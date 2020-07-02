Як комунальники в Одесі розчищали пляж від водоростей? (відео)

Сьогодні зранку працівники комунальних служб міста Одеса чистили пляжі Суворовського району від водоростей.

Про це у Facebbook повідомила пресслужба Рятувально-водолазної служби Одеської міської ради.

– Сьогоднішній ранок розпочався з заходів по зачистці пляжів від водоростей в Суворовському районі

Комунальна установа «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради» спільно з комунальним підприємством «Узбережжя Одеси» приводять пляжі до належного стану, – зазначає пресслужба.

До роботи також долучились підприємці, які працюють на пляжах.

Фото, відео: пресслужба