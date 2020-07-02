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Як комунальники в Одесі розчищали пляж від водоростей? (відео)

Як комунальники в Одесі розчищали пляж від водоростей? (відео)

Сьогодні зранку працівники комунальних служб міста Одеса чистили пляжі Суворовського району від водоростей.

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Про це у Facebbook повідомила пресслужба Рятувально-водолазної служби Одеської міської ради.

– Сьогоднішній ранок розпочався з заходів по зачистці пляжів від водоростей в Суворовському районі
Комунальна установа «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради» спільно з комунальним підприємством «Узбережжя Одеси» приводять пляжі до належного стану, – зазначає пресслужба.

До роботи також долучились підприємці, які працюють на пляжах.

Gepostet von Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради am Donnerstag, 2. Juli 2020

уборка водоростей на пляже уборка водоростей на пляже уборка водоростей на пляже уборка водоростей на пляже уборка водоростей на пляжеуборка водоростей на пляже

Фото, відео: пресслужба

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