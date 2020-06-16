Что произошло в Одессе 16 июня: обвал потолка на Манежной и стрельба около «Молодой гвардии»

Одесская Музкомедия открывает непростой 74-й сезон Непросто сложился прошедший 73-й театральный сезон в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М.Водяного. И хотя начало 74-го сезона тоже происходит довольно сложно, его директор-художественный руководитель театра, заслуженный работник культуры Украины Елена Редько уверена: «Все будет хорошо!». ПОДРОБНЕЕ