Новости Одессы и Одесской области

Что произошло в Одессе 16 июня: обвал потолка на Манежной и стрельба около «Молодой гвардии»

Что произошло в Одессе 16 июня: обвал потолка на Манежной и стрельба около «Молодой гвардии»

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

  • Одесский академический театр музыкальной комедии им. Михаила Водяного, Театр «Маски», Театр на Нежинской и Киевский театр «Черный квадрат» в июле этого года будут «делить» сцену Летнего театра.
  • На прошлой неделе команда юристов, представляющая интересы жителей 13-й Фонтана, смогла добиться от суда запрета на все строительные работы, где планируется возвести ЖК «LaMer». Однако застройщик проигнорировал решение суда и работы там ведутся по сей день.
  • Непросто сложился прошедший 73-й театральный сезон в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М.Водяного. И хотя начало 74-го сезона тоже происходит довольно сложно, его директор-художественный руководитель театра, заслуженный работник культуры Украины Елена Редько уверена: «Все будет хорошо!».
  • В Одессе в доме на улице Манежная, 34 обвалился потолок. Предварительно известно, что пострадавших от происшествия нет.

 

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