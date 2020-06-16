Что произошло в Одессе 16 июня: обвал потолка на Манежной и стрельба около «Молодой гвардии»

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В одесском Худмузее снова обвалилась часть карниза. Таким образом, мы «имеем» уже второе обрушение за короткий период.
- В Одессе полицейские поймали двоих мужчин, которые ночью 16 июня устроили стрельбу около детского центра «Молодая гвардия». Парни были пьяны и стреляли в воздух, ради развлечения.
- Одесский академический театр музыкальной комедии им. Михаила Водяного, Театр «Маски», Театр на Нежинской и Киевский театр «Черный квадрат» в июле этого года будут «делить» сцену Летнего театра.
- На прошлой неделе команда юристов, представляющая интересы жителей 13-й Фонтана, смогла добиться от суда запрета на все строительные работы, где планируется возвести ЖК «LaMer». Однако застройщик проигнорировал решение суда и работы там ведутся по сей день.
- Непросто сложился прошедший 73-й театральный сезон в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М.Водяного. И хотя начало 74-го сезона тоже происходит довольно сложно, его директор-художественный руководитель театра, заслуженный работник культуры Украины Елена Редько уверена: «Все будет хорошо!».
- В Одессе в доме на улице Манежная, 34 обвалился потолок. Предварительно известно, что пострадавших от происшествия нет.