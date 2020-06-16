Одесская Музкомедия открывает непростой 74-й сезон

Непросто сложился прошедший 73-й театральный сезон в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М.Водяного. И хотя начало 74-го сезона тоже происходит довольно сложно, его директор-художественный руководитель театра, заслуженный работник культуры Украины Елена Редько уверена: «Все будет хорошо!».

Как и несколько других театров города, в июле наша Музкомедия будет радовать зрителей своими спектаклями на сцене Летнего театра Горсада. Уже 3 июля одесситы смогут насладиться «фирменным блюдом» театра — спектаклем «Белая акация». Он пройдет под открытым небом, как и несколько других спектаклей Музкомедии.

В июле, кроме «Белой акации», в Летнем театре будут показаны спектакли «Лгунья», «Сильва», «Моисей», «Тетка Чарлея», «Цыганский барон», «Бал в честь короля». А маленькие зрители смогут побывать на детских музыкальных спектаклях театра Музыкальной комедии, которые будут проходить в дневное время в Зеленом театре по средам.

Да, сам театр пока закрыт для зрителя, ничего не поделаешь. Но весь состав театра уже вышел из отпуска, и наша Музкомедия, наша знаменитая Оперетта приступает к работе над премьерой оперетты «Марица» Имре Кальмана.

Непростое это дело — репетиции музыкальных постановок в специальных защитных «скафандрах», с антисептиками и прочими мерами предосторожностями. Но форму терять нельзя, зритель надеется на новые спектакли, и репетиции стартовали. Премьера оперетты ожидается в первой декаде октября.

В планах театра на ближайшее время — постановка мюзикла по ранним произведениям Михаила Жванецкого (конец ноября-декабрь), спектакля по произведениям Ильфа и Петрова. Ну а маленьких зрителей ожидает премьера спектакля по известнейшей новелле Марка Твена «Вождь краснокожих».

И пусть же звезды посветят так, чтобы все театральные премьеры состоялись уже на родной сцене нашей Музкомедии!

Фото: Мария Котова

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