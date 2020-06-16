Стройка на 13-й станции Б. Фонтана продолжается несмотря на запрет суда (фотофакт)

На прошлой неделе команда юристов, представляющая интересы жителей 13-й Фонтана, смогла добиться от суда запрета на все строительные работы, где планируется возвести ЖК «LaMer». Однако застройщик проигнорировал решение суда и работы там ведутся по сей день.
Об этом сообщил нам наш корреспондент.
По его информации, на 13-й станции Большого Фонтана, возле концертной площадки, сейчас идут строительные работы. На данной стройплощадке, ограждённой забором, запланировано строительство двух объектов: подпорной стены и жилого комплекса «LaMer». Работами занимается ООО «Интергал-Буд».
В апреле этот застройщик проиграл в Одесском окружном административном суде адвокату Дмитрию Ткаченко, который подал иск на запрет каких-либо строительных работ на этом земельном участке. Однако запрет суда не остановил застройщика.
Практически сразу же после поражения в суде, юристы «Интергала» подали апелляцию. Но. По итогу, это не поменяло решение суда первой инстанции. В разъяснении решения суда застройщик попытался найти «лазейку», ведь запрет распространялся только на строительство ЖК. А «Интергал» на участке занимается двумя объектами.
Строительство возобновилось. На площадке якобы строили берегоукрепительное сооружение – подпорную стену. Но так как управление Государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета потеряло большую часть своих свои функций, то комиссию для выяснения что там строят выслать не получилось. Ткаченко снова обратился в суд с просьбой запретить любые строительные работы. Суд удовлетворил иск.
Но, как обычно, «Интергал» игнорирует запрет суда. Наш корреспондент запечатлел на фото, как ведутся строительные работы после запрета суда.
Фото: Артем Виноградов