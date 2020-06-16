Стройка на 13-й станции Б. Фонтана продолжается несмотря на запрет суда (фотофакт)

На прошлой неделе команда юристов, представляющая интересы жителей 13-й Фонтана, смогла добиться от суда запрета на все строительные работы, где планируется возвести ЖК «LaMer». Однако застройщик проигнорировал решение суда и работы там ведутся по сей день.

Об этом сообщил нам наш корреспондент.

По его информации, на 13-й станции Большого Фонтана, возле концертной площадки, сейчас идут строительные работы. На данной стройплощадке, ограждённой забором, запланировано строительство двух объектов: подпорной стены и жилого комплекса «LaMer». Работами занимается ООО «Интергал-Буд».

В апреле этот застройщик проиграл в Одесском окружном административном суде адвокату Дмитрию Ткаченко, который подал иск на запрет каких-либо строительных работ на этом земельном участке. Однако запрет суда не остановил застройщика.

Практически сразу же после поражения в суде, юристы «Интергала» подали апелляцию. Но. По итогу, это не поменяло решение суда первой инстанции. В разъяснении решения суда застройщик попытался найти «лазейку», ведь запрет распространялся только на строительство ЖК. А «Интергал» на участке занимается двумя объектами.

Строительство возобновилось. На площадке якобы строили берегоукрепительное сооружение – подпорную стену. Но так как управление Государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета потеряло большую часть своих свои функций, то комиссию для выяснения что там строят выслать не получилось. Ткаченко снова обратился в суд с просьбой запретить любые строительные работы. Суд удовлетворил иск.

Но, как обычно, «Интергал» игнорирует запрет суда. Наш корреспондент запечатлел на фото, как ведутся строительные работы после запрета суда.

Стройка на 13 ст. Большого Фонтана Стройка на 13 ст. Большого Фонтана Стройка на 13 ст. Большого Фонтана Стройка на 13 ст. Большого Фонтана Стройка на 13 ст. Большого Фонтана

Фото: Артем Виноградов

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