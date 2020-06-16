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Кастет и пистолеты: пьяные военные устроили ночную стрельбу около «Молодой гвардии»

Кастет и пистолеты: пьяные военные устроили ночную стрельбу около «Молодой гвардии»

В Одессе полицейские поймали двоих мужчин, которые ночью 16 июня устроили стрельбу около детского центра «Молодая гвардия». Парни были пьяны и стреляли в воздух, ради развлечения.

Об этом в Facebook сообщает Управление полиции охраны в Одесской области.

От полицейских стрелки сначала хотели сбежать, а когда все же попались, пытались сопротивляться.

Хулиганы оказались военнослужащими, у них были при себе удостоверения. Одному из задержанных 23 года, он киевлянин. Второй — 32-летний житель днепропетровской области. У военных при себе также были нож, кастет и стартовые пистолеты с патронами.

Парням теперь грозит от 2-х до 7-ми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на курортах Одесской области появятся кнопки для связи с полицией.

Фото: Управление полиции охраны в Одесской области

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