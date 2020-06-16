Падает по частям: в одесском Худмузее снова обвалилась часть карниза (фото)

Об этом сообщила заместитель директора Одесского художественного музея Александра Ковальчук.

Таким образом, мы «имеем» уже второе обрушение за короткий период. В мае «Одесская жизнь» рассказывала о том, что в музее обвалилась часть карниза, а из светового фонаря полилась вода.

Такое чувство, что здание музея хочет нам что-то сказать. Например: «Хватит ругаться, я разваливаюсь!». Второй обвал карниза за 3 недели, — сообщает Александра.

Проблема все та же: как сообщает замдиректора музея, не хватает денег на разработку полноценной проектно-сметной документации на реставрацию памятника и сохранение музея.

«Неужели этот созыв так ничего и не сделает для сохранения одного из главных памятников культурного и архитектурного наследия Одессы за свою каденцию? Уже выделен 1 миллион, найдите пожалуйста еще 3 Это памятник архитектуры. Пытаться сделать хоть что-то за 1 миллион вместо всего проекта за 4 — это то же самое, как сделать человеку четверть операции вместо полноценной. Четверть операции не спасет человеку жизнь. Только полная. Четверть суммы на проектно-сметную документацию не поможет нам привести в порядок здание OFAM / Одеський художній музей, который является нашим общим наследием и мы все вместе несем за него ответственность», — сообщает Александра Ковальчук.

Справочно

Здание, в котором расположен Одесский художественный музей построили в период между 1824 и 1828 годами. Первой владелицей дворца была графиня Ольга Станиславовна Нарышкина (урожденная Потоцкая).

В 1888 году дворец был приобретен Одесским городским головой Г. Г. Маразли — В 1892 году Маразли передает дворец городу, с целью устройства в нём музея изящных искусств. Открылся музей 24 октября (6 ноября) 1899 года.

Фото: Александра Ковальчук/Facebook

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