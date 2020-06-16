Одесская театральная жизнь в июле: в новых условиях и под открытым небом

Одесская театральная жизнь в июле будет происходить не на удаленке, но в новых условиях, которые продиктовало непростое наше время.

Несколько одесских (и один столичный) театров начнут принимать своих зрителей в Летнем театре Горсада, под открытым небом. Как это будет происходить?

Одесский академический театр музыкальной комедии им. Михаила Водяного, Театр «Маски», Театр на Нежинской и Киевский театр «Черный квадрат» в июле этого года будут «делить» сцену Летнего театра.

Начало всех спектаклей — в 20.00. Как рассказывают устроители этого необычного театрального сезона, до 19.00 Летний театр Горсада будет, как и прежде, открыт для всех. А с 19.00 его будут готовить к предстоящему спектаклю.

Зрители будут приобретать билеты онлайн, места (их 400) для них будут распределяться по трем зонам с разной расценкой. И, как нам уже дали подсказку, самой удобной будет зона № 2.

Зрители будут впускаться с соблюдением всех мер предосторожности — маски, антисептики, температурный скрининг, особое расположение мест в зрительном зале под открытым небом для сохранения дистанции.

Театральный сезон в Летнем театре начнется с «Атаки клоунов» театра «Маски» 1 июля. Все остальные спектакли — в представленном расписании. И, кстати, следует учесть, что погода может внести свои изменения в это расписание. В этом случае спектакли будут переноситься на другой день.

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