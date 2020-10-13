Новости Одессы и Одесской области

Что произошло в Одессе 12 октября: памятник костелу и дверная «консерва»

Что произошло в Одессе 12 октября: памятник костелу и дверная «консерва»

Вчера, в понедельник, 12 октября, «Одесской жизни» стало известно о таких главных событиях в Одессе и Одесской области.

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Во вторник, 13 октября, Одессу снова посетит президент Украины Владимир Зеленский. В этот раз его визит будет не персональным, он приедет вместе с президентом Польши Анджеем Дудой.

В Одессе ушел на карантин 61 школьный класс, а также закрылись 3 группы детских садов.

В Одессе машины смогут проезжать сквозь санаторий «Салют». Через его территорию проложат дорогу к жилому комплексу «Элегия Парк» на Гагаринском плато, что в районе Аркадии.

На одесской Молдаванке появился памятник варварски уничтоженному в 30-х годах прошлого века храму Святого Климента. Это первый в Украине памятник, установленный в честь настоящего достояния архитектуры.

Одесские коммунальщики заменили двери в историческом здании по улице Пастера, 12. Горожане возмущены: установленная «консервная банка» не очень-то вписывается в архитектурный ансамбль.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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