Новости Одессы и Одесской области

В Одессе новую дорогу положат сквозь санаторий в Аркадии

В Одессе новую дорогу положат сквозь санаторий в Аркадии

В Одессе машины смогут проезжать сквозь санаторий “Салют”. Через его территорию проложат дорогу к жилому комплексу «Элегия Парк» на Гагаринском плато, что в районе Аркадии. 

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Для строительства дороги в санатории придется перенести автостоянку и помещение для охраны. Это компенсирует застройщик, пишет “Топор” со ссылкой на соответствующее решение, которое вынес Юго-западный апелляционный хозяйственный суд.

На территории бывшего парка санатория «Дружба» построят три 24-этажных дома. Земля под жилой комплекс «Элегия парк» до сих пор предназначена для строительства и обслуживания санаторно-оздоровительных заведений и эксплуатации санатория.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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