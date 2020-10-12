В Одессе новую дорогу положат сквозь санаторий в Аркадии

В Одессе машины смогут проезжать сквозь санаторий “Салют”. Через его территорию проложат дорогу к жилому комплексу «Элегия Парк» на Гагаринском плато, что в районе Аркадии.

Для строительства дороги в санатории придется перенести автостоянку и помещение для охраны. Это компенсирует застройщик, пишет “Топор” со ссылкой на соответствующее решение, которое вынес Юго-западный апелляционный хозяйственный суд.

На территории бывшего парка санатория «Дружба» построят три 24-этажных дома. Земля под жилой комплекс «Элегия парк» до сих пор предназначена для строительства и обслуживания санаторно-оздоровительных заведений и эксплуатации санатория.

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