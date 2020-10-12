Одесские коммунальщики сменили исторические двери на Пастера на «консервную банку» – фотофакт

Одесские коммунальщики заменили двери в историческом здании по улице Пастера, 12.

Фото с места события опубликовал в Facebook медиапроект Одессы 8NEWS.

На фото представлено, что вместо старинных деревянных дверей установили современные железные.

«Зацените, во что коммунальщики превратили старинные двери памятника архитектуры. Без слез не взглянешь», – гласит комментарий к фото.

Отметим, что, судя по комментариям к посту, одесситов возмутило такое новшество. Они отметили, что установленная «консервная банка» не очень-то хорошо вписывается в архитектурный ансамбль.

«Так наоборот надо было сделать: спрятать вовнутрь бронированную, а историческую красоту наружу установить. А тут все через жэ сделали», – отмечает пользователь Наталия Романчишина.

Ранее «Одесская жизнь» писала об исчезновении исторической двери в доме-памятнике архитектуры по улице Пастера, 40.

Фото:8NEWS