Одесские коммунальщики сменили исторические двери на Пастера на «консервную банку» – фотофакт

Одесские коммунальщики заменили двери в историческом здании по улице Пастера, 12.
Фото с места события опубликовал в Facebook медиапроект Одессы 8NEWS.
На фото представлено, что вместо старинных деревянных дверей установили современные железные.
«Зацените, во что коммунальщики превратили старинные двери памятника архитектуры. Без слез не взглянешь», – гласит комментарий к фото.
Отметим, что, судя по комментариям к посту, одесситов возмутило такое новшество. Они отметили, что установленная «консервная банка» не очень-то хорошо вписывается в архитектурный ансамбль.
«Так наоборот надо было сделать: спрятать вовнутрь бронированную, а историческую красоту наружу установить. А тут все через жэ сделали», – отмечает пользователь Наталия Романчишина.
Ранее «Одесская жизнь» писала об исчезновении исторической двери в доме-памятнике архитектуры по улице Пастера, 40.
Фото:8NEWS