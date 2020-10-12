Коронавирус в Одессе: сколько школьных классов ушло на карантин?

В Одессе ушел на карантин 61 школьный класс, а также закрылись 3 группы детских садов.

Об этом рассказала сегодня, 12 октября, начальник департамента образования и науки Елена Буйневич.

По ее данным, всего в Одессе 3749 школьных классов и 904 группы детских садов. При этом коронавирус выявили у 53 сотрудников образовательной сферы.

Также чиновница сообщила, что во всех детсадах и школах города продолжают соблюдать необходимые меры безопасности. Все заведения обеспечены антисептиками и средствами индивидуальной защиты. На этой неделе учителям завезут еще 9 тысяч защитных щитков.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что с 19 октября в Одессе школы перейдут на дистанционное обучение из-за эпидемии коронавируса.

Напомним, с сегодняшнего дня, 12 октября, Одесса находится в «оранжевой» зоне карантина.

Фото: education.24tv.ua