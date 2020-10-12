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Энергетика и порты: зачем в Одессу приедет президент Польши Дуда?

Энергетика и порты: зачем в Одессу приедет президент Польши Дуда?

Во вторник, 13 октября, Одессу снова посетит президент Украины Владимир Зеленский. В этот раз его визит будет не персональным, он приедет вместе с президентом Польши Анджеем Дудой. 

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“Одесская жизнь” уже сообщала, что главы двух государств прибудут в Одессу на экономический форум.

Официальный сайт президента Польши сообщил, что в рамках форума стороны подпишут два экономических соглашения.

В рамках одного из них польский бизнес получит право участвовать в приватизации энергетического и газового секторов Украины. Второе соглашение предусмотрит сотрудничество портов Одессы и Гданьска.

«Речь идёт об автомобильном транзите, а также о железных дорогах и портах; мы хотим связать всё это вместе. Это также элемент стратегии президента Дуды по построению единства инфраструктуры вдоль оси Север-Юг в нашей части Европы. Инициатива трёх морей помогает создать эту согласованность», — сказал глава кабинета Президента Польши Кшиштоф Щерский.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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