Что произошло в Одессе 10 июня: очередной обвал дома и начало работы транспортной полосы

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В Одессе рухнул дом на улице Ясной, 10. Известно, что разрушено минимум пять квартир. При обвале пострадала одна женщина, которая получила рану бедра.
- Губернатор Куцый отреагировал на разрушение дома в центре Одессы.
- Наш корреспондент пообщался с жителями рухнувшего дома. По их словам, трещины в доме были уже давно.
- Причиной разрушения жилого дома на улице Ясной в центре Одессы могла стать самовольная реконструкция квартиры на четвертом этаже.
- Этой же ночью случился еще один обвал – в переулке Ушинского рухнула стена сарая.
- Мы рассказывали о том, почему сейчас в Одессе купаться запрещено и что будет дальше?
- Также, наши корреспонденты выяснили, сколько стоили квартиры в рухнувшем доме на Ясной.
- Решением сессии Одесского городского совета депутаты утвердили Концепцию создания и функционирования зоны приоритетного развития на полях фильтрации в городе Одессе.
- В Суворовском районе Одессы на дорогах по направлению к центру города появились две выделенные полосы для общественного транспорта.