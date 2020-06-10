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Элитная отделка и шикарный вид из окон: сколько стоили квартиры в рухнувшем доме на Ясной (фото)

Элитная отделка и шикарный вид из окон: сколько стоили квартиры в рухнувшем доме на Ясной (фото)

Одну из квартир в рухнувшем доме на улице Ясной, 10 в Одессе оценили в 350 тыс. долларов.

Соответствующие предложения размещены на сайтах, специализирующихся на продаже недвижимости.

В частности, на портале rieltor.ua предлагают купить 6-комнатную квартиру, расположенную сразу на 2-х этажах старинной четырехэтажки — 3 и 4-м. В квартире, судя по фото, дорогая отделка и мебель.

«Дом “Бельгийка” отреставрированный с заменой перекрытий», – сказано в объявлении. В качестве бонуса покупателю предложили “шикарный вид” из окон.

Напомним, что предварительной причиной обрушения дома в мэрии назвали как раз самовольную реконструкцию перекрытия в одной из квартир на 4-м этаже дома.

Людей, которые остались без жилья из-за обрушения дома на Ясной, 10 в Одессе, временно поселят в санатории.

Происшествие также прокомментировал глава Одесской ОГА Максим Куцый. Он пообещал подготовить пакет решений, которые помогут сохранить от разрушений дома в историческом центре города.

Напомним, обрушения домов в Одессе участились.

Фото: rieltor.ua

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