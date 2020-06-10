В Одесі затвердили Концепцію створення зони пріоритетного розвитку на полях фільтрації

Сьогодні, 10 червня, рішенням сесії Одеської міської ради депутати затвердили Концепцію створення та функціонування зони пріоритетного розвитку на полях фільтрації в місті Одесі

Про це повідомила пресслужба Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради.

– Від сьогодні зона пріоритетного розвитку на полях фільтрації міста Одеси – не мрія, а реальний проєкт, – зазначили у пресслужбі.

Концепцію створення та функціонування зони пріоритетного розвитку на полях фільтрації розроблено з урахуванням досвіду країн Європи та Азії, де подібні території вже створені та успішно функціонують.

Зона пріоритетного розвитку – це потужний стимул для розвитку економіки не тільки Одеси, але і всієї країни.

Відтак, 5 компаній, що вже працюють на «полях фільтрації», забезпечують більше 25 млн грн щорічно в міський бюджет, більше 1000 робочих місць із середньою заробітною платнею у розмірі 15000 грн.

За умови створення 100 нових підприємств на ділянці в 200 га, за підсумками 10 років очікується 2-3 млрд грн інвестицій у місто та понад 5000 нових робочих місць, що забезпечать 1,3 млрд грн податкових надходжень до міського бюджету.

Нагадаємо, ми писали про те, що росло на полях фільтрації в Одесі у ХІХ столітті. Радимо вам почитати, про те, як створення зони пріоритетного розвитку на полях фільтрації може вплинути на екологію. Також ми розповідали про сам проєкт і пропозиції інвесторів.

Фото: пресслужба

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