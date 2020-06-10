Для общественного транспорта с поселка Котовского выделили отдельную полосу — видео

В Суворовском районе Одессы на дорогах по направлению к центру города появились две выделенные полосы для общественного транспорта.

Их открыли сегодня, 10 июня, но в тестовом режиме. Полосы выделили от ул. Семена Палия (поселок Котовского) по Южной дороге, а также по Николаевской дороге по направлению к Ярмарочной площади.

На Николаевской дороге полоса будет открыта для общественного транспорта с 07:00 до 11:00.

В связи с этим утром на дорогах возникли автомобильные пробки, некторые автомобилисты пытались ехать по тротуарам.

Однако после 9:00 на дорогах стало посвободнее.

В мэрии Одессы прокомментировали проблему которая возникла в связи с нововведением.

«В дальнейшем такие полосы будут как по направлению к Пересыпским мостам, так и от Пересыпских мостов., по улице Черноморского казачества. Департамент транспорта принял решение о поэтапной реализации этого проекта, чтоб минимизировать неудобства для автолюбителей. Сегодня с 7 утра сотрудники департамента находились на работе по выделенной полосе. Будут сделаны еще изменения по работе светофорных объектов. Отработаем ряд вопросов с патрульной полицией. Убежден, что определенные неудобства, которые сегодня испытали одесситы, в дальнейшем будут минимизированы», – заявил директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Александр Илько.

Напомним, ранее “Одесская жизнь” рассказывала о полосе для общественного транспорта на улице Ришельевской.

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