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Самовольная реконструкция: в Одесской мэрии назвали причину разрушения дома на Ясной (видео)

Самовольная реконструкция: в Одесской мэрии назвали причину разрушения дома на Ясной (видео)

Причиной разрушения жилого дома на улице Ясной в центре Одессы могла стать самовольная реконструкция квартиры на четвертом этаже.

Эту версию озвучила заместитель директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета Наталья Мостовских:

Уже по визуальному осмотру видно, что причиной стала самовольная реконструкция в квартире на 3 и 4 этажах. Мы обнаружили, что на деревянных перекрытиях залита бетонная плита, которая нависает над всеми остальными этажами.

По ее словам, дом является памятником архитектуры местного значения и был передан под охрану государства еще в 1991 году.

Напомним, людей, которые остались без жилья из-за обрушения дома на Ясной, 10 в Одессе, временно поселят в санатории.

Как сообщалось, происшествие уже прокомментировал глава Одесской ОГА Максим Куцый. Он пообещал подготовить пакет решений, которые помогут сохранить от разрушений дома в историческом центре города.

Напомним, обрушения домов в Одессе участились.

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