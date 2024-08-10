Пожилую одесситку завалило обломками собственного дома

В пятницу, 9 августа 2024 года, в Пересыпском районе Одессы обвалился жилой дом. Под обломками нашли пожилую женщину.
Как рассказали в областном управлении ГСЧС, инцидент случился накануне днем на улице Никитина, где частично обрушилоись перекрытия частного одноэтажного дома. Под обломками оказалась 73-летняя женщина.
Спасатели извлекли пострадавшую из-под завала и передали медикам скорой помощи.
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