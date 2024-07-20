Ты еще жив, Масонский дом? К восьмой годовщине «гроха» (фото)

Творения, можно сказать, нет. Вот пока фотографировала известные одесские руины, одна женщина с удивлением спросила: «Зачем вы это делаете? Неужели больше нечего снимать?»

Да, руины… Нет, сначала забор, за который можно спокойно попасть. Но не делайте этого: сам забор едва жив, как и эти руины. К тому же территория превратилась в свалку.

Развалины дома еще «живы». Едва живы. Это еще многого не увидишь, потому что деревья прикрывают ужасное состояние того, что мы имеем от прежней красоты.

Напомним, Масонский дом давно, еще до «гроха», стоял закрытый, в ожидании своей судьбы. Вот и дождался… Но ведь был цел, с элементами «прежней красоты». «Одесская жизнь» публиковала фотографии бывшего блестящего интерьера дома в тихом центре.

Напомним, никакой он на самом деле не «масонский»: так именовался только потому, что имел элементы декора, напоминающие масонские символы. Это был дом Императорского технического общества ― творение Бернардацци по проекту Меснера.

Как мы уже рассказывали, здесь собирались и делились достижениями лучшие умы технической мысли. 15 сентября 1897 года здесь проходила выставка, посвященная достижениям фотографии и ее применению. Да какие только выставки здесь не проходили!

В 1912 году по этому адресу указывается вечерняя школа для взрослых женщин, позже ― Городское начальное училище, далее Императорское техническое общество создало курсы, где раненые солдаты осваивали новые профессии, чтобы устроиться после ранения на работу.

Действовало здесь и Общество заботы о детях, которое ставило своей целью открывать народные детские сады, приюты, площадки для детей, устраивать экскурсии и развлечения для детей беднейших слоев населения, где они могли бы правильно развиваться физически, умственно и нравственно.

Чуть позже здесь был Политехнический институт…

В советские времена здесь находился «закрытый» завод (так называемый «ящик»)…

Потом здание долго и «крепко» пустовало, местные жители стали жаловаться, что стоит опуститься сумеркам, как в закрытое здание «кто-то залезает, то огонь зажигают, то что-то выносят». Кстати, многие остались уверены, что «падение» Масонского дома было вызвано именно этим «вмешательством».

Что теперь, после гроха? Восемь лет «полураспада». Останки Масонского дома и теперь, посреди жаркого июльского дня, все еще вызывают какой-то мистический страх своим «внешним видом». «Любуйтесь» «свежими» фотографиями, сделанными в день восьмой годовщины падения творения Бернардацци…

Есть ли новости о судьбе этих развалин? Да есть. Как сообщала «Одесская жизнь», представитель Одесской областной прокуратуры обратился в суд с иском о расторжении договора купли-продажи и возвращении в собственность города оставшегося от памятника архитектуры, которую одесситы называют «Масонским домом»…

Требования прокурора таковы: расторгнуть договор купли-продажи, заключенный между Управлением областного совета по имущественным отношениям и Обществом с ограниченной ответственностью «Одессастрой» и обязать компанию вернуть имущество.

Отметим, подготовительное заседание суда из-за отсутствия ответчика несколько раз переносилось.

А вообще судебная история бывшего величественного дома, а теперь «величественных» руин ― длительная. Долгая-долгая… И нет ей, кажется, конца…

А сам Масонский дом, вернее его руины… Ну тут имеем то, что имеем. Что конкретно имеем? Смотрите на наши фотографии…

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