Нам просто повезло: что нам рассказали жители рухнувшего дома в центре Одессы – репортаж с места событий (фото)

Трещины на доме, который рухнул в Одессе на улице Ясной, 10, появились задолго до обвала.

«Люди ставили метки из шпаклевки, и каждый день эти метки трескались, так как появлялись новые трещины», – передает с места происшествия корреспондент «Одесской жизни».

Сейчас на завалах работают аварийные службы и газовщики. А жители дома рассказывают о пережитом ночью.

«Мы находились на третьем этаже через одну комнату от обвала. Нам просто повезло, что мы вышли в другую комнату. А мой свекр находился именно в зоне обвала. Он пытался выбежать, но не успел и провалился с третьего этажа. Ему уже наложили швы. У него рваная рана», – сказала жительница рухнувшего дома Людмила Фараджева. Она жила в квартире на третьем этаже.

«Нельзя строить такие дома на «озере». Здесь много грунтовых вод. Вдобавок на той части дома была надстройка. Вот оно и рухнуло», – выразил мнение жилец соседнего дома Сергей.

Чиновники пока не выходили на связь с пострадавшими и дальнейшие действия властей не известны. Журналисты на месте ожидают заявления от городской власти. Около рухнувшего дома поставили палатку, в которой спасателям и оставшимся без жилья людям наливают напитки.

Как сообщалось, происшествие уже прокомментировал глава Одесской ОГА Максим Куцый. Он пообещал подготовить пакет решений, которые помогут сохранить от разрушений дома в историческом центре города.

Напомним, обрушения домов в Одессе участились.

22 мая обрушение произошло на Среднефонтанской, 29. Дом был еще давно признан аварийным.

18 мая обрушение случилось на Торговой, 20. Вероятно, спровоцировало это незаконное строительство у стен дома, которое привело к земельному сдвигу.

8 мая рухнул флигель на Польском спуске, 9. Здание было аварийным.

обрушилась часть дома на Канатной, 9. Этому также предшествовали строительные работы. А 9 апреляна Канатной, 9. Этому также предшествовали строительные работы.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.