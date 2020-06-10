Губернатор Куцый отреагировал на разрушение дома в центре Одессы (фото, видео)

Об этом заявил глава ОГА Максим Куцый, комментируя разрушение четырехэтажного жилого дома на улице Ясной.

Максим Куцый, глава Одесской ОГА:

Говорить о причине обвала еще рано, но, к сожалению, в Одессе обвалы старых домов стали частым явлением.

Напомним, часть четырехэтажного жилого дома (1912 года постройки) на улице Ясной, 10 рухнула в ночь на среду, 10 июня. Эвакуировали 24 человека, один из них получил травмы.

Правоохранители в связи с этим решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о служебной халатности, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Фото: Максим Куцый/Facebook

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