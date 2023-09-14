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Одесская область: в селе с 1400 жителями построят укрытие за 44 млн грн

Одесская область: в селе с 1400 жителями построят укрытие за 44 млн грн

В Маяках Одесского района сельсовет заказал укрытие на общую сумму 44,3 млн грн. Тендер опубликован на портале государственных закупок Прозорро.

Укрытие планируют построить в селе Йосиповка, где проживает около 1400 человек.

тендер

Как сообщают местные паблики, укрытие построят в местном в лицее, где обучается 384 ученика.

Тендер провели без торгов, заключив прямой договор с ООО “Стани Магнум”. Фирма зарегистрирована в Доброславе на Куматренко Ольгу Валерьевну с уставным капиталом 12 тыс. грн. 

Также сообщается, что ряд цен на закупку стройматериалов завышен.

Строительство продлится год – до конца августа 2024 года.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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