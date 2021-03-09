Что происходило в Одессе в Женский день: креативный мэр, цветочный ажиотаж и весенний троллейбус

В понедельник, 8 марта 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях в Одессе и Одесской области.
Мужчинам на заметку. Пять лучших подарков на 8 марта. Сохраните этот список, он облегчит вам жизнь и приятно удивит любимых женщин.
Мэр Одессы Геннадий Труханов опубликовал видеопоздравление с Международным женским днем 8 Марта.
В Международный женский день 8 марта, на улицах Одессы наблюдался цветочный ажиотаж.
В честь Международного женского дня коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» провело традиционную акцию: одесситок поздравляли в весеннем троллейбусе.
В Одессе планируют пустить пассажирский транспорт в обход признанного аварийным Ивановского путепровода.
Одесский оперный театр понес очередную утрату: ушел из жизни солист театра, мастер сцены высшей категории, лауреат международных конкурсов Алексей Репчинский.
Фото Ивана Мягченкова