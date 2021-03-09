Новости Одессы и Одесской области

Что происходило в Одессе в Женский день: креативный мэр, цветочный ажиотаж и весенний троллейбус

Что происходило в Одессе в Женский день: креативный мэр, цветочный ажиотаж и весенний троллейбус

В понедельник, 8 марта 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях в Одессе и Одесской области.

Мужчинам на заметку. Пять лучших подарков на 8 марта. Сохраните этот список, он облегчит вам жизнь и приятно удивит любимых женщин. 

Мэр Одессы Геннадий Труханов опубликовал видеопоздравление с Международным женским днем 8 Марта.

В Международный женский день 8 марта, на улицах Одессы наблюдался цветочный ажиотаж.

В честь Международного женского дня коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» провело традиционную акцию: одесситок поздравляли в весеннем троллейбусе.

В Одессе планируют пустить пассажирский транспорт в обход признанного аварийным Ивановского путепровода.

Одесский оперный театр понес очередную утрату: ушел из жизни солист театра, мастер сцены высшей категории, лауреат международных конкурсов Алексей Репчинский.

Фото Ивана Мягченкова

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