В Одессе собираются пустить пассажирский транспорт в объезд Ивановского моста (видео)

Об этом заявил в своем еженедельном видеообращении вице-мэр Дмитрий Жеман.

По словам Жемана, сейчас мост готовят к реконструкции, и департамент транспорта одесской мэрии совместно с управлением дорожного хозяйства составляет новые схемы движения транспорта и согласовывает их с полицией.

Также вице-мэр отметил, что двигаться по мосту можно будет только по одной полосе в каждую сторону и только технике не тяжелее 5 тонн.

«Все грузовые машины будут идти в обход Ивановского путепровода, а также весь пассажирский транспорт будет также с моста переведен… А движение автотранспорта будет ограничено», – пояснил Жеман.

Он сообщил, что для электротранспорта уже сейчас готовят новое разворотное кольцо на улице Рихтера в сторону торгового центра «Таврия».

По информации вице-мэра, эти маршруты начнут функционировать по новой схеме ориентировочно в период с 15 по 20 марта.

С 1:44 минуты:

Напомним, ранее эксперты признали Ивановский путепровод в Одессе непригодным к эксплуатации. Осенью ожидается его реконструкция.

Ивановский путепровод – это одна из важнейших магистралей Одессы, которая обеспечивает проезд с улицы Мельницкой на Овидиопольскую дорогу над железнодорожными путями, т.е. по сути является началом автотрассы в сторону Овидиополя, Белгород-Днестровского и других городов Одесской области.