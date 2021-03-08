Женский день: одесситы массово штурмуют цветочные магазины (фото, видео)

Сегодня, 8 марта, в Международный женский день, на улицах Одессы наблюдается цветочный ажиотаж.
Мужчинам на заметку. Пять лучших подарков на 8 марта. Сохраните этот список, он облегчит вам жизнь и приятно удивит любимых женщин.
Как отмечает корреспондент «Одесской жизни», мужчины, да и некоторые женщины, охапками скупают букеты в честь праздника.
Цветочники предлагают их на любой вкус и кошелек.
Если на базарах еще можно спокойно торговаться, то в крытых павильонах тяжело даже протиснуться.
Напомним, ранее Мэр Одессы Геннадий Труханов опубликовал видеопоздравление с 8 Марта.