Утрата в Одесской опере: ушел из жизни тенор Алексей Репчинский

Одесский национальный академический театр оперы и балета понес очередную утрату: 7 марта на 61-м году ушел из жизни солист театра, мастер сцены высшей категории, лауреат международных конкурсов Алексей Репчинский.

Об этом сообщается на странице Одесской оперы в Facebook.

«Замечательный тенор, он отдал много лет своей жизни служению в Одесской опере, также покоряя своим талантом зарубежные сцены», – сообщили коллеги артиста.

В феврале Алексея Репчинского госпитализировали в Еврейскую больницу с инсультом. У него парализовало правую сторону тела, и какое-то время известный тенор провел в реанимации.

Із сумом повідомляємо, що сьогодні на 61-му році пішов з життя Олексій Семенович Репчинський – соліст театру, майстер… Опубликовано Одеська Опера / Odesa Opera Воскресенье, 7 марта 2021 г.

Напомним, 15 февраля на 76-м году жизни скончался народный артист Украины, выдающийся оперный певец, солист Одесского оперного театра Анатолий Бойко.