Труханов креативно поздравил с 8 Марта одесситок и «даму» 227 лет (видео)

Мэр Одессы Геннадий Труханов опубликовал в Facebook видеопоздравление с Международным женский днем 8 Марта.
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При этом городской голова признался, что «одна дама» занимает в его сердце особое место.
«Ей 227 лет. Она невероятно хороша и говорит на нескольких языках. Ее дети известны во всем мире», – говорит на видео Труханов, имея в виду Одессу, которая «с каждым днем хорошеет».
В поздравительном ролике также снялась младшая дочь мэра Алиса.
Напомним, ранее директор Одесского зоопарка Игорь Беляков поздравил женщин с 8 Марта, исполнив под гитару душевную песню.
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Фото: скриншот с видео на Facebook-странице Геннадия Труханова