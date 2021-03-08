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Труханов креативно поздравил с 8 Марта одесситок и «даму» 227 лет (видео)

Труханов креативно поздравил с 8 Марта одесситок и «даму» 227 лет (видео)

Мэр Одессы Геннадий Труханов опубликовал в Facebook видеопоздравление с Международным женский днем 8 Марта.

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При этом городской голова признался, что «одна дама» занимает в его сердце особое место.

«Ей 227 лет. Она невероятно хороша и говорит на нескольких языках. Ее дети известны во всем мире», – говорит на видео Труханов, имея в виду Одессу, которая «с каждым днем хорошеет».

В поздравительном ролике также снялась младшая дочь мэра Алиса.

Напомним, ранее директор Одесского зоопарка Игорь Беляков поздравил женщин с 8 Марта, исполнив под гитару душевную песню.

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Фото: скриншот с видео на Facebook-странице Геннадия Труханова

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