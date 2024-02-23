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Что отмечают православные 23 февраля: чествование Прохора Печерского, Харлампия Магнезийского и другие церковные праздники

Что отмечают православные 23 февраля: чествование Прохора Печерского, Харлампия Магнезийского и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 23 февраля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

23 февраля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

23 февраля по новому церковному календарю православные верующие чтят память Прохора Печерского, чтобы быстрее наступила весна и не было морозов, а также Харлампия Магнезийского, который уберегает людей от внезапной смерти.

Кем был Прохор Печерский

Прохор Печерский был выдающимся святым и монахом православной церкви, жил в XI веке. Он был одним из основателей Киево-Печерской лавры, где прославился своими аскетическими обычаями и молитвами. Прохор известен своим большим вкладом в развитие монашеской жизни в Руси, а также своей мудростью и покаянием. Он является одним из самых почитаемых святых в Украине и России.

Кем был Харлампий Магнезийский

Харлампий Магнезийский был древнегреческим святой, жил в III веке н.э. Он был епископом Магнезии в Малой Азии и известен своей преданностью христианской вере и защитой христианских общин от преследований. Святой Харлампий стал символом мужества и стойкости перед мучениями за веру. Он почитается как покровитель больных, особенно тех, кто страдает от болезней горла.

Народные приметы 23 февраля

Приметы этого дня говорят следующее:

  • смотрели, какой сегодня день: ясная луна ночью означает, что весной будет много грозовых дождей;
  • 23 февраля стоит морозная погода, март будет теплым.

Что нельзя делать 23 февраля

Сегодня нельзя делать следующее:

  • есть морепродукты, особенно раков и рыбу;
  • мужчинам не заниматься тяжелым трудом, потому что ничего не удастся.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

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Редакция ПРОФИЛЬ

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