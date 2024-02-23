Що відзначають православні 23 лютого: вшанування Прохора Печерського, Харлампія Магнезійського та інші церковні свята

23 лютого 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

23 лютого за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять Прохора Печерського, аби швидше настала весна та не було морозів, а також Харлампія Магнезійського, який уберігає людей від раптової смерті.

Ким був Прохор Печерський

Прохор Печерський був видатним святим і монахом православної церкви, жив у XI столітті. Він був одним із засновників Києво-Печерської лаври, де прославився своїми аскетичними звичаями та молитвами. Прохор відомий своїм великим внеском у розвиток монашого життя в Русі, а також своєю мудрістю та покаянням. Він є одним із найбільш шанованих святих в Україні та росії.

Ким був Харлампій Магнезійський

Харлампій Магнезійський був давньогрецьким святий, жив у III столітті н.е. Він був єпископом Магнезії в Малій Азії та відомий своєю відданістю християнській вірі та захистом християнських спільнот від переслідувань. Святий Харлампій став символом мужності і стійкості перед муками за віру. Він шанується як покровитель хворих, особливо тих, хто страждає від хвороб горла.

Народні прикмети 23 лютого

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: ясний місяць вночі означає, що весною буде багато грозових дощів;

23 лютого стоїть морозна погода, березень буде теплим.

Що не можна робити 23 лютого

Сьогодні не можна робити таке:

їсти морепродукти, особливо раків і рибу;

чоловікам не займатися важкою працею, бо нічого не вдасться.

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