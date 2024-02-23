Новини Одеси та Одеської області

Що відзначають православні 23 лютого: вшанування Прохора Печерського, Харлампія Магнезійського та інші церковні свята

Що відзначають православні 23 лютого: вшанування Прохора Печерського, Харлампія Магнезійського та інші церковні свята

Церковне свято сьогодні, 23 лютого. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.

23 лютого 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

23 лютого за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять Прохора Печерського, аби швидше настала весна та не було морозів, а також Харлампія Магнезійського, який уберігає людей від раптової смерті.

Ким був Прохор Печерський

Прохор Печерський був видатним святим і монахом православної церкви, жив у XI столітті. Він був одним із засновників Києво-Печерської лаври, де прославився своїми аскетичними звичаями та молитвами. Прохор відомий своїм великим внеском у розвиток монашого життя в Русі, а також своєю мудрістю та покаянням. Він є одним із найбільш шанованих святих в Україні та росії.

Ким був Харлампій Магнезійський

Харлампій Магнезійський був давньогрецьким святий, жив у III столітті н.е. Він був єпископом Магнезії в Малій Азії та відомий своєю відданістю християнській вірі та захистом християнських спільнот від переслідувань. Святий Харлампій став символом мужності і стійкості перед муками за віру. Він шанується як покровитель хворих, особливо тих, хто страждає від хвороб горла.

Народні прикмети 23 лютого

Прикмети цього дня говорять наступне:

  • дивилися, який сьогодні день: ясний місяць вночі означає, що весною буде багато грозових дощів;
  • 23 лютого стоїть морозна погода, березень буде теплим.

Що не можна робити 23 лютого

Сьогодні не можна робити таке:

  • їсти морепродукти, особливо раків і рибу;
  • чоловікам не займатися важкою працею, бо нічого не вдасться.

Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати