Що відзначають православні 23 лютого: вшанування Прохора Печерського, Харлампія Магнезійського та інші церковні свята

Церковне свято сьогодні, 23 лютого. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.
23 лютого 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем
23 лютого за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять Прохора Печерського, аби швидше настала весна та не було морозів, а також Харлампія Магнезійського, який уберігає людей від раптової смерті.
Ким був Прохор Печерський
Прохор Печерський був видатним святим і монахом православної церкви, жив у XI столітті. Він був одним із засновників Києво-Печерської лаври, де прославився своїми аскетичними звичаями та молитвами. Прохор відомий своїм великим внеском у розвиток монашого життя в Русі, а також своєю мудрістю та покаянням. Він є одним із найбільш шанованих святих в Україні та росії.
Ким був Харлампій Магнезійський
Харлампій Магнезійський був давньогрецьким святий, жив у III столітті н.е. Він був єпископом Магнезії в Малій Азії та відомий своєю відданістю християнській вірі та захистом християнських спільнот від переслідувань. Святий Харлампій став символом мужності і стійкості перед муками за віру. Він шанується як покровитель хворих, особливо тих, хто страждає від хвороб горла.
Народні прикмети 23 лютого
Прикмети цього дня говорять наступне:
- дивилися, який сьогодні день: ясний місяць вночі означає, що весною буде багато грозових дощів;
- 23 лютого стоїть морозна погода, березень буде теплим.
Що не можна робити 23 лютого
Сьогодні не можна робити таке:
- їсти морепродукти, особливо раків і рибу;
- чоловікам не займатися важкою працею, бо нічого не вдасться.
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