Новости Одессы и Одесской области

Что отмечают 23 февраля: День тенниса, дизельного двигателя и другие праздники

Что отмечают 23 февраля: День тенниса, дизельного двигателя и другие праздники

23 февраля — это день, когда можно отпраздновать разные события, имеющие значение для разных людей. Среди них и День тенниса и дизельного двигателя.

Международный день противодействия буллингу

Этот день посвящен борьбе с насилием и травлей среди детей и подростков. Он освещает проблему буллинга и подчеркивает важность совместных усилий в противодействии этому негативному явлению.

День игры в теннис

Этот праздник отмечается любителями и профессионалами тенниса по всему миру. Он способствует популяризации этого спорта и подчеркивает значение активного образа жизни и здорового спорта.

Всемирный день взаимопонимания и мира

Этот праздник направлен на поддержку взаимопонимания между культурами и нациями, на содействие миру и устранение конфликтов. Он подчеркивает важность диалога, толерантности и сотрудничества для достижения гармонии в обществе.

День дизельного двигателя

Этот праздник отмечает достижения в области автомобильной техники, которое связано с изобретением и внедрением дизельных двигателей. Он отмечает важность этого типа двигателей в транспортной и промышленной сферах, а также способствует обмену знаниями и инновациям в этой области.

Именины 23 февраля

23 февраля именины празднуют: Антон, Василий, Аркадий, Герман, Геннадий, Иван, Григорий, Марк, Лука, Прохор, Петр, Семен, Валентина, Анна, Галина.

Кто из известных людей родился 23 февраля

В этот день родились:

  • 1758 год: рождение выдающегося украинского поэта Василия Капниста;
  • 1878 год: рождение украинского художника-авангардиста Казимира Малевича;
  • 1954 год: рождение банкира и третьего президента Украины Виктора Ющенко.

Памятные даты 23 февраля

  • 303 год: Римский император Диоклетиан издает приказ о разрушении христианской церкви в Никомидии;
  • 532 год: Византийский император Юстиниан I издает приказ о строительстве новой православной базилики в Константинополе (известной теперь как Собор Святой Софии);
  • 1205 год: Немецко-земгальское войско побеждает литовцев в битве при Роденпойсе;
  • 1455 год: Издана Библия Гутенберга;
  • 1554 год: Войска мапуче под руководством Лаутаро побеждают испанцев в битве при Марихуэну в Чили;
  • 1778 год: Американская революция: барон фон Штойбен прибывает в Велли-Фордж, штат Пенсильвания, чтобы обучать Континентальную армию;
  • 1821 год: Александр Ипсиланти начинает греческую войну за независимость;
  • 1863 год: Британские исследователи объявляют об открытии истоков реки Нил;
  • 1874 год: Британский майор Уолтер Уингфилд получает патент на новую игру на открытом воздухе, которую сейчас знаем как теннис;
  • 1886 год: Американец Чарльз Холл изобретает способ электролитического получения алюминия;
  • 1934 год: Леопольд III становится королем Бельгии;
  • 1944 год: Начинается депортация чеченского народа;
  • 1978 год: Происходит дебютное выступление новой группы Дэвида Ковердейла«Whitesnake»;
  • 2000 год: Карлос Сантана получает 8 наград«Грэмми» из 10 возможных номинаций;
  • 2010 год: Неизвестные преступники сливают более 2,5 миллиона литров дизельного топлива и других углеводородов в реку Ламбро, что приводит к экологической катастрофе.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить