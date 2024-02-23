Что отмечают 23 февраля: День тенниса, дизельного двигателя и другие праздники

Международный день противодействия буллингу

Этот день посвящен борьбе с насилием и травлей среди детей и подростков. Он освещает проблему буллинга и подчеркивает важность совместных усилий в противодействии этому негативному явлению.

День игры в теннис

Этот праздник отмечается любителями и профессионалами тенниса по всему миру. Он способствует популяризации этого спорта и подчеркивает значение активного образа жизни и здорового спорта.

Всемирный день взаимопонимания и мира

Этот праздник направлен на поддержку взаимопонимания между культурами и нациями, на содействие миру и устранение конфликтов. Он подчеркивает важность диалога, толерантности и сотрудничества для достижения гармонии в обществе.

День дизельного двигателя

Этот праздник отмечает достижения в области автомобильной техники, которое связано с изобретением и внедрением дизельных двигателей. Он отмечает важность этого типа двигателей в транспортной и промышленной сферах, а также способствует обмену знаниями и инновациям в этой области.

Именины 23 февраля

23 февраля именины празднуют: Антон, Василий, Аркадий, Герман, Геннадий, Иван, Григорий, Марк, Лука, Прохор, Петр, Семен, Валентина, Анна, Галина.

Кто из известных людей родился 23 февраля

В этот день родились:

1758 год: рождение выдающегося украинского поэта Василия Капниста;

1878 год: рождение украинского художника-авангардиста Казимира Малевича;

1954 год: рождение банкира и третьего президента Украины Виктора Ющенко.

Памятные даты 23 февраля