Что отмечают 23 февраля: День тенниса, дизельного двигателя и другие праздники

23 февраля — это день, когда можно отпраздновать разные события, имеющие значение для разных людей. Среди них и День тенниса и дизельного двигателя.
Международный день противодействия буллингу
Этот день посвящен борьбе с насилием и травлей среди детей и подростков. Он освещает проблему буллинга и подчеркивает важность совместных усилий в противодействии этому негативному явлению.
День игры в теннис
Этот праздник отмечается любителями и профессионалами тенниса по всему миру. Он способствует популяризации этого спорта и подчеркивает значение активного образа жизни и здорового спорта.
Всемирный день взаимопонимания и мира
Этот праздник направлен на поддержку взаимопонимания между культурами и нациями, на содействие миру и устранение конфликтов. Он подчеркивает важность диалога, толерантности и сотрудничества для достижения гармонии в обществе.
День дизельного двигателя
Этот праздник отмечает достижения в области автомобильной техники, которое связано с изобретением и внедрением дизельных двигателей. Он отмечает важность этого типа двигателей в транспортной и промышленной сферах, а также способствует обмену знаниями и инновациям в этой области.
Именины 23 февраля
23 февраля именины празднуют: Антон, Василий, Аркадий, Герман, Геннадий, Иван, Григорий, Марк, Лука, Прохор, Петр, Семен, Валентина, Анна, Галина.
Кто из известных людей родился 23 февраля
В этот день родились:
- 1758 год: рождение выдающегося украинского поэта Василия Капниста;
- 1878 год: рождение украинского художника-авангардиста Казимира Малевича;
- 1954 год: рождение банкира и третьего президента Украины Виктора Ющенко.
Памятные даты 23 февраля
- 303 год: Римский император Диоклетиан издает приказ о разрушении христианской церкви в Никомидии;
- 532 год: Византийский император Юстиниан I издает приказ о строительстве новой православной базилики в Константинополе (известной теперь как Собор Святой Софии);
- 1205 год: Немецко-земгальское войско побеждает литовцев в битве при Роденпойсе;
- 1455 год: Издана Библия Гутенберга;
- 1554 год: Войска мапуче под руководством Лаутаро побеждают испанцев в битве при Марихуэну в Чили;
- 1778 год: Американская революция: барон фон Штойбен прибывает в Велли-Фордж, штат Пенсильвания, чтобы обучать Континентальную армию;
- 1821 год: Александр Ипсиланти начинает греческую войну за независимость;
- 1863 год: Британские исследователи объявляют об открытии истоков реки Нил;
- 1874 год: Британский майор Уолтер Уингфилд получает патент на новую игру на открытом воздухе, которую сейчас знаем как теннис;
- 1886 год: Американец Чарльз Холл изобретает способ электролитического получения алюминия;
- 1934 год: Леопольд III становится королем Бельгии;
- 1944 год: Начинается депортация чеченского народа;
- 1978 год: Происходит дебютное выступление новой группы Дэвида Ковердейла«Whitesnake»;
- 2000 год: Карлос Сантана получает 8 наград«Грэмми» из 10 возможных номинаций;
- 2010 год: Неизвестные преступники сливают более 2,5 миллиона литров дизельного топлива и других углеводородов в реку Ламбро, что приводит к экологической катастрофе.