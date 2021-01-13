Новости Одессы и Одесской области

Что интересного произошло в Одессе 12 января: конфликт на Черноморской и новый кадр в мэрии

Что интересного произошло в Одессе 12 января: конфликт на Черноморской и новый кадр в мэрии

Вчера, во вторник, 12 января 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях как в Одессе, так и в Украине.

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В департаменте экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета начала работать «Зелёная линия». Теперь одесситы смогут получить оперативную помощь в случае уничтожения деревьев.

Фото Ивана Мягченкова

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Редакция ПРОФИЛЬ

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