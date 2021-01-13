Что интересного произошло в Одессе 12 января: конфликт на Черноморской и новый кадр в мэрии

Вчера, во вторник, 12 января 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях как в Одессе, так и в Украине.

В Кабинете министров разработали два подхода для снижения тарифов на газ для населения.

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что локдаун в стране необходимо продлить и после 24 января.

В Одессе на улице Черноморской планируют возвести многоэтажное здание между жилыми домами. Местные жители считают, что здесь хотят разместить отель и пытаются противостоять очередной земельной афере.

Несостоявшийся депутат Одесского городского совета от партии «Доверяй делам» Олег Толмачев назначен исполняющим обязанности заместителя мэра Одессы Геннадия Труханова «по вопросам деятельности исполнительных органов совета».

В департаменте экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета начала работать «Зелёная линия». Теперь одесситы смогут получить оперативную помощь в случае уничтожения деревьев.

Фото Ивана Мягченкова