Масштабный конфликт одесситов и застройщика: на улице Черноморской хотят построить многоэтажную гостиницу (фото, видео)

В Одессе на улице Черноморской планируют возвести многоэтажное здание между жилыми домами. Местные жители считают, что здесь хотят разместить отель и пытаются противостоять очередной земельной афере. Корреспондент «Одесской жизни» побывал в самом центре конфликта и узнал подробности событий.

Речь идет о двухэтажном доме по улице Черноморской, 2 (8 квартир) и пятиэтажке № 2а (64 квартиры) по этой же улице, где, к слову, также расположен детский сад. По словам жильцов, прямо во дворе между домами застройщик хочет построить многоэтажную гостиницу, которая перекроет не только проход для пешеходов, но и пожарный проезд.

Вся эта история началась еще в 2019 году, когда у нескольких старых строений во дворе появился новый владелец. Однако тогда жители еще не подозревали, во что это все перерастет.

«Когда мы узнали, что кто-то выкупил два небольших сарайчика в этом переулке, то подумали, что люди будут строить частный дом для себя. Но по проекту, который нам принесли, получается, что они забирают под застройку чуть ли не всю придомовую территорию. Тогда мы заподозрили неладное», – рассказал житель дома №2 Сергей.

Совсем недавно, 17 и 21 декабря 2020 года, застройщик решил действовать в открытую и под охраной частной фирмы «Диамант» попытался установить забор в междворовом проезде. Однако тогда их смогли остановить жители домов, вызвав полицию.

Сегодня, 12 января, конфликтующие стороны встретились на месте возможной стройки, дабы хоть как-то прояснить ситуацию. К 12 часам дня собрались несколько десятков человек. Кроме жильцов, здесь были журналисты и несколько человек в камуфляжной форме, видимо, представители все той же охранной фирмы «Диамант».

Некоторое время спустя на место приехал, как он себя представил, владелец земли под застройку Александр. Однако за него большую часть времени говорил «человечек в форме», утверждая, что владелец – его родственник, и они строят здание для себя.

Среди документов было мнимое разрешение на реконструкцию зданий, но никак не на постройку пятиэтажной гостиницы с подземной парковкой, как представлено в проекте. Жильцы же, напротив, предоставили выписку с Госгеокадастра о том, что никаких проектов здесь не предусмотрено.

«В любом случае, все эти документы – просто бумага. Разрешение на строительство, в первую очередь, должны дать местные жители, а этого не будет», – комментирует ситуацию житель дома №2а Дмитрий Шведов.

Согласно карте новостроев Одессы городского ГАСКа, главным подрядчиком на данном объекте является ООО «Юрафіра-Буд», который получил разрешительные документы для строительства от 1 сентября 2020 года. Однако характеристики будущего строения не указаны. Таким образом, в разных инстанциях – разная информация.

На данный момент конфликт ничем не завершился. Обе стороны отстаивают свои позиции. «Одесская жизнь» будет следить за ситуацией.

Как сообщалось ранее, в Одессе хотят вырубить несколько десятков деревьев за зданием Киевского районного суда на участке улиц Филатова/Варненской, 3б. Их хотят убрать ради строительства паркинга для нужд суда.

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