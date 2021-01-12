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Кабмин придумал, как снизить цену на газ: что обещают?

Кабмин придумал, как снизить цену на газ: что обещают?

В Кабинете министров по поручению президента разработали два подхода для снижения тарифов на газ для населения. Выработали их по поручению президента Украины.

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Об этом на странице в Facebook написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Первый подход: формирование тарифов на газ будет происходить по формуле “цена на европейских хабах “минус” транспортировка газа в Украину”. Также предлагается временно ограничить прибыльность для газопоставщиков.

“Ожидаемый результат: существенное снижение тарифов и нивелирования попыток спекулянтов сохранить сверхприбыли в условиях формирования новых европейских правил”, – написал премьер-министр.

Второй подход, выработали про предложенибю государственного “Нафтогаза”. Он заключается в усилении конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ.

“Кроме того, предлагается, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов. Ожидаемый результат: усиление конкуренции и, как следствие, существенное уменьшение платежек для украинцев”, – добавил премьер.

Также в Кабмине сформировали механизм для уменьшения цены на транспортировку газа. А Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг срочно проведет тщательную проверку газопоставщиков с самыми высокими тарифами на транспортировку газа.

Напомним, по Украине, в том числе по Одессе и области, прокатилась волна акций протеста против высоких тарифов на газ и его транспортировку, а также в целом против высоких тарифов на услуги ЖКХ.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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